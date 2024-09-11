الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد خمسة فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وكالة فرانس برس بمقتل خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.



وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل: "استشهد خمسة مواطنين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في طوباس. لقد نُقل الشهداء إلى المستشفى الحكومي التركي في طوباس".



وأشار إلأى أنّ الغارات وقعت قرب مسجد التوحيد في طوباس.



وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه أنّ وحداته "تنفّذ حالياً عمليات في منطقتي طوباس وطمون"، مشيراً إلى أنّ إحدى طائراته "ضربت خلية مسلّحة" في طوباس الواقعة في شمال الضفة الغربية.