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الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجه إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له.