الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له
أخبار دولية
2024-09-11 | 00:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له
ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجه إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له.
أخبار دولية
الإيراني
يغادر
طهران
متوجها
العراق
زيارة
خارجية
رسمية
التالي
"انفجار" في قاعدة للتحالف الدولي في مطار بغداد ولا تأثير على حركة الطيران
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد خمسة فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
موضة وجمال
04:02
بعد ظهورها بشعر أزرق... كايلي جينر تصدم الجمهور في إطلالتين جريئتين (صور)
موضة وجمال
04:02
بعد ظهورها بشعر أزرق... كايلي جينر تصدم الجمهور في إطلالتين جريئتين (صور)
0
أخبار لبنان
03:57
السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
أخبار لبنان
03:57
السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
0
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
0
أخبار لبنان
03:40
أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة
أخبار لبنان
03:40
أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:35
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة
أخبار دولية
03:35
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة
0
أخبار دولية
02:14
إيران تهدد بـ "اتخاذ تدابير" بشأن العقوبات الأوروبية
أخبار دولية
02:14
إيران تهدد بـ "اتخاذ تدابير" بشأن العقوبات الأوروبية
0
أخبار دولية
01:20
الفلسطينيون يشغلون مقعدهم الجديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
01:20
الفلسطينيون يشغلون مقعدهم الجديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
01:16
أوتاوا علّقت نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل
أخبار دولية
01:16
أوتاوا علّقت نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:22
جنبلاط: يبدو ان الحرب لن تنتهي وأننا فقط في بدايتها
أخبار لبنان
16:22
جنبلاط: يبدو ان الحرب لن تنتهي وأننا فقط في بدايتها
0
أخبار دولية
23:49
هاريس: كان علينا تنظيف "الفوضى" التي خلّفها ترامب وهو أضحوكة لقادة العالم
أخبار دولية
23:49
هاريس: كان علينا تنظيف "الفوضى" التي خلّفها ترامب وهو أضحوكة لقادة العالم
0
اسرار
23:44
أسرار الصحف 11-09-2024
اسرار
23:44
أسرار الصحف 11-09-2024
0
فنّ
02:54
لحظة رومانسية تجمع كندا علوش وعمرو يوسف على شاطئ البحر... وصورة توثق الأجواء (صورة)
فنّ
02:54
لحظة رومانسية تجمع كندا علوش وعمرو يوسف على شاطئ البحر... وصورة توثق الأجواء (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
0
أخبار لبنان
13:23
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية
أخبار لبنان
13:23
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:21
انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!
فنّ
08:21
انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!
2
منوعات
09:40
أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!
منوعات
09:40
أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!
3
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
4
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
5
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
6
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
7
فنّ
15:30
بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!
فنّ
15:30
بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!
8
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More