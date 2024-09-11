"انفجار" في قاعدة للتحالف الدولي في مطار بغداد ولا تأثير على حركة الطيران

سُمع دويّ انفجار "داخل مطار بغداد الدولي" مساء الثلاثاء في قاعدة يشغلها مستشارون للتحالف الدولي، حسبما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، فيما تحدث مسؤول أمني عن سقوط "صاروخين".



وأوضحت القوات الأمنية في بيان أنّه "لم يتسنّ لها معرفة حقيقة ونوع الانفجار"، مؤكدة مع ذلك أنّ "حركة الطيران المدني طبيعية لكل الرحلات".



وفي تصريح لوكالة فرانس برس، كشف مسؤول أمني عراقي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع أنّ "صاروخين من نوع كاتيوشا" سقطا "أحدهما على سياج مكافحة الإرهاب والثاني في داخل قاعدة التحالف" الدولي الذي تقوده واشنطن.



وفي بيانها قالت القوات الأمنية إنّه "في الساعة 23,00 (20,00 ت غ)، سُمع صوت انفجار داخل مطار بغداد الدولي في الجزء الذي يشغله مستشارو التحالف الدولي".



وأضاف البيان الذي نشره رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء الطيار تحسين الخفاجي عبر حسابه في منصة إكس "لم يتسنّ للقوات الأمنية العراقية معرفة حقيقة ونوع الانفجار وأسبابه ولم تتبنّه أيّ جهة".



وأكّد البيان أن "حركة الطيران المدني طبيعية ولم تتوقف لجميع الرحلات".