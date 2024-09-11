اوستن يحث غالانت على إعادة النظر في قواعد اشتباك الجيش الإسرائيلي في العمليات بالضفة الغربية

عبّر وزيرة الدفاع الأميركي لويد أوستن لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "القلق البالغ إزاء مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الموت غير المبرر والذي حدث من دون استفزازات" للمواطنة الأميركية عائشة نور إزغي إيغي في الضفة الغربية.



وحث اوستن نظيره الاسرائيلي على إعادة النظر في قواعد الاشتباك التي يتبناها الجيش الإسرائيلي في أثناء العمليات في الضفة الغربية.