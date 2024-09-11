الفلسطينيون يشغلون مقعدهم الجديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة

شغل الفلسطينيون في الأمم المتّحدة الثلاثاء مقعدهم الجديد في الجمعية العامة حيث باتوا يجلسون حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول، وهو أحد الحقوق الجديدة التي حصلوا عليها بعدما منعهم فيتو أميركي هذا العام من أن يصبحوا دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.



وفي أيار صوّتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة لصالح منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وأصدرت قرارا يمنحهم بعض الحقوق الإضافية بعدما حال استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو دون حصولهم على العضوية الكاملة.



وعصر الثلاثاء، جلس السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على المقعد الجديد، بين مقعدي السودان وسريلانكا، وقد وضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين".