الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وجرح سبعة آخرين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في رفح جنوب قطاع غزة.



وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن ناجما عن نيران العدو، قُتل جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة للحادث".



وأشار البيان إلى إصابة سبعة جنود آخرين.