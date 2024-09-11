الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة

أخبار دولية
2024-09-11 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وجرح سبعة آخرين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في رفح جنوب قطاع غزة.
     
وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن ناجما عن نيران العدو، قُتل جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة للحادث". 

وأشار البيان إلى إصابة سبعة جنود آخرين. 

أخبار دولية

الإسرائيلي

جنديين

طائرة

مروحية

الليل

LBCI التالي
الإعصار فرانسين يجتاح منشآت نفط على ساحل الخليج الأميركي
إيران تهدد بـ "اتخاذ تدابير" بشأن العقوبات الأوروبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-19

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده "خلال القتال" في منطقة شمال إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-17

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال معارك وسط قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-08

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا هاجمت خلال الليل مباني عسكرية لحزب الله في عيترون ومارون الراس ويارون جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-31

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على عدد من الجثث في قطاع غزة ونعمل على تحديد هويتها خلال الساعات المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:41

أفغانستان تعلن بدء العمل على مشروع غاز ضخم

LBCI
أخبار دولية
07:35

رئيس الحكومة الصينية يدعو من الرياض إلى تسريع المحادثات التجارية مع الخليج

LBCI
أخبار دولية
07:22

وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا

LBCI
أخبار دولية
07:00

بايدن يدعو لمحاسبة كاملة: على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار واقعة مقتل الناشطة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-02

الراعي ترأس العرس الجماعي الـ15 في بكركي: فرحة الكنيسة هي بولادة عائلات جديدة فيها

LBCI
موضة وجمال
16:26

نجوم البوب الكوري يروجون لعلامات أزياء عالمية

LBCI
آخر الأخبار
06:11

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا دشمة يتموضع فيها جنود العدو في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة‏

LBCI
أخبار دولية
06:45

مجمع الخدمات الدبلوماسية الأميركي ببغداد يتعرض لهجوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

‎في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:21

انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
09:40

أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
11:09

بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!

LBCI
حال الطقس
01:27

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل

LBCI
منوعات
03:30

بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
16:36

هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار

LBCI
صحف اليوم
00:49

قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:51

توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More