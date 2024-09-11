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الإعصار فرانسين يجتاح منشآت نفط على ساحل الخليج الأميركي
أخبار دولية
2024-09-11 | 05:28
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الإعصار فرانسين يجتاح منشآت نفط على ساحل الخليج الأميركي
خفضت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج الأميركي عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج مع مرور الإعصار فرانسين عبر المنطقة.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة فرانسين تحولت إلى إعصار مساء أمس الثلاثاء وتتحرك الآن نحو ساحل ولاية لويزيانا.
وذكرت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية أمس الثلاثاء أن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك توقف بسبب الإعصار. ومن المحتمل أن يؤثر هذا الانقطاع على إمدادات النفط الأميركية، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط المحلي والنفط الخام البحري.
ويمثل الإنتاج البحري في خليج المكسيك في الولايات المتحدة نحو 1.8 مليون برميل يوميًا أو نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج الخام في البلاد.
وقال خفر السواحل الأميركي: "بينما يتحرك فرانسين شمالًا عبر خليج المكسيك، سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الصناعة البحرية لإعادة فتح الموانىء المتضررة بالكامل بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا".
أخبار دولية
فرانسين
يجتاح
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