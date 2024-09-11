عملية دهسٍ بالقرب من مفترق جفعات أساف في رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع عملية دهسٍ بالقرب من مفترق جفعات أساف في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وإنه تم قتلُ منفذ العملية.



ونقلت صحيفة هآرتس عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده وقوع إصابة جراء العملية، موضحة أن حالة المصاب حرجة.



وباركت حركة حماس من جهتها العملية وإعتبرتها رداً طبيعيا على إجرامِ الاحتلال.