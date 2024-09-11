مجمع الخدمات الدبلوماسية الأميركي ببغداد يتعرض لهجوم

تعرّض مجمع الخدمات الدبلوماسية الأميركي بالعاصمة العراقية بغداد لهجوم في وقت متأخر أمس الثلاثاء من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، بحسب المتحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد في بيان.



واشار إلى أن السفارة تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الواقعة وسبب حدوثها وستقدم المزيد من المعلومات بعد إتمام عملية التقييم.