بايدن يدعو لمحاسبة كاملة: على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار واقعة مقتل الناشطة

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أنه على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار واقعة مثل إطلاق النار الذي أودى بحياة الناشطة الأميركية نور إزغي إيغي التي كانت تشارك في احتجاج مناهض للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.



ووصف بايدن مقتل الناشطة عائشة بأنه "غير مقبول بالمرة".



ولفت بايدن في بيان على أنه نه على الرغم من تحمّل إسرائيل مسؤولية مقتلها، فإن الحكومة الأميركية تتوقع استمرار الاطلاع على التحقيق الجاري حول ملابسات إطلاق النار.