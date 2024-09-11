وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن ايران لم تنقل أي صواريخ باليستية لروسيا.



ولفت الى عراقجي أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية ضد بلاده ليست حلا.