رئيس الحكومة الصينية يدعو من الرياض إلى تسريع المحادثات التجارية مع الخليج

حثّ رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ بكين ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات، إلى تسريع مفاوضات التجارة الحرة.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، أن لي أدلى بهذه التصريحات أثناء اجتماع في الرياض مع جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي.



ومن المقرر أن يزور لي الإمارات هذا الأسبوع.