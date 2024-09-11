بايدن يطالب إسرائيل بالعمل على تجنب تكرار استهداف ناشطين

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل إلى ضمان "المساءلة الكاملة" بعد مقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور إيغي في الضفة الغربية برصاص جنودها، وطالبها بأن "تبذل المزيد" لتجنب عمليات قتل مماثلة.وقال بايدن في بيان: "يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة. ويجب على إسرائيل أن تبذل المزيد لضمان عدم تكرار هذه الحوادث".