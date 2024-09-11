ترامب يؤكد أن مناظرته مع هاريس لم تكن منصفة بحقه

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الن المناظرة بينه وبين منافسته كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقه.



وقال ترامب على قناة فوكس نيوز الإخبارية: "حصل غش، مثلما توقعت، لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء (أقوله) ولا يصححونها".



كما انتقد نجمة البوب تايلور سويفت لأنها أيدت هاريس بعد المناظرة، بقوله: "لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت... إنها شخص ليبرالي جدا.



وأضاف: "يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديموقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق".