بارنييه يتعهد تشكيل حكومة "الاسبوع المقبل"

تعهد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، والذي عُيِّن رئيسا للوزراء في 5 أيلول، الأربعاء تشكيل حكومة "الأسبوع المقبل".



وأعلن بارنييه الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الانتخابات التشريعية التي فشلت في تأمين غالبية في الجمعية الوطنية: "سننجز مهمتنا بشكل منهجي وجدي".



وصرّح بارنييه للصحافة: "التقيت معظم رؤساء الكتل وأواصل مساعيي وقمت بزيارة النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للاستماع إليهم أيضا".



وأضاف: "سنشكّل الحكومة الأسبوع المقبل".

