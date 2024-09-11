قتيل وجرحى بانهيار مبنى في القصبة بالعاصمة الجزائرية

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون فجر الأربعاء في انهيار مبنى قديم على مسكن مجاور له في القصبة بالعاصمة الجزائرية والمدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما أعلنت مصالح الحماية المدنية.وقالت في بيان إنها "تدخلت في حدود منتصف الليل والنصف بشارع لوني أرزقي ببلدية القصبة إثر حادث انهيار كلي لمسكن أرضي هش مهجور على مسكن مجاور له، مخلفا وفاة امرأة و إصابة ثلاثة آخرين من نفس العائلة بجروح".