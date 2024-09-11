السيسي: مصر ملتزمة بحماية الاستثمارات الأجنبية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام بلاده بحماية الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وكذلك الاستثمارات الألمانية والوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.



وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالقاهرة أن ألمانيا "أحد أهم أكبر الشركاء لمصر"، مشيرا إلى أن معظم المشروعات التي نفذتها القاهرة خلال السنوات القليلة الماضية كانت بمشاركة مع شركات ألمانية ضمن مشاريع كبيرة في مجالي الطاقة والنقل وغيرهما.



وأضاف: "هذه المشروعات القومية كان لها تأثير كبير جدا في البنية الأساسية في مصر".



وتابع: "نرحب بالشركات الألمانية للتعاون والاستثمار في مصر، ونؤكد لهم أن من المهم أن تتأكدوا أن استثماراتكم مؤمنة ومحمية بشكل كبير جدا، وهذا التزام أود أن أسجله هنا في المؤتمر الصحفي".