روسيا تقول إنها قد "توحد الصف" مع الصين إذا واجهتا تهديدا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن شراكة روسيا مع الصين لا تستهدف دولا ثالثة لكن موسكو وبكين يمكن أن "توحدا قدراتهما" إذا واجهتا عدوانا.



واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في أيار على تعميق ما أسمياه "شراكتهما الشاملة وتعاونهما الاستراتيجي" لعصر جديد.