بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب نقل صواريخ باليستية إلى روسيا

استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني بسبب نقل صواريخ باليستية إلى روسيا.



وقالت الوزارة في بيا:ن "تم اليوم، وبالتنسيق مع شركاء أوروبيين وبناء على تعليمات من وزارة الخارجية، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية"