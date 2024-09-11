توجيه تهمة الارهاب الى 45 شخصا في هجوم بانجسكا في كوسوفو

أعلن القضاء في كوسوفو أنه تم توجيه تهم الإرهاب إلى 45 شخصا بعد عام تقريبا على المواجهات الدامية بين قوات الأمن في كوسوفو والقوات الخاصة شبه العسكرية الصربية المدججة بالسلاح في دير بانجسكا.وقال المدعي العام نعيم أبازي المكلف التحقيق في أحداث 25 ايلول 2023، إن هؤلاء الرجال وبينهم قائد مجموعة الكومندوس ميلان رادويتشيتش "متهمون بتهديد النظام الدستوري وبالإرهاب وغسل الأموال".وأضاف: "خلال التحقيق، عثرنا على آليات مدرعة وضبطنا أموالا غير مشروعة وأكثر من 1250 قطعة سلاح".