النرويج تقرر السماح بتصدير مواد دفاعية إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم، أن النرويج قررت السماح بتصدير مواد دفاعية وسلع متعددة الأغراض للاستخدام العسكري إلى تركيا، وذلك بعد أن فرضت قيودا في عام 2019.