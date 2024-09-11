زيلينسكي: انتصار أوكرانيا على روسيا يعتمد "بشكل أساسي" على الدعم الأميركي

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "انتصار" أوكرانيا في حربها مع روسيا يعتمد "بشكل أساسي" على الدعم الأميركي.



وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني في الولايات المتحدة والتي قد تغير المعطيات بالنسبة الى كييف في حال فوز الجمهوري دونالد ترامب.



وقال زيلينسكي إن "خطة النصر (...) هذه تعتمد بشكل أساسي على دعم الولايات المتحدة" و"الشركاء الآخرين"، موضحا أنه سيناقشها مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.



وأضاف أنه يفترض الكشف عنها قبل قمة السلام الثانية المقرر عقدها في أوكرانيا نهاية العام، وتهدف إلى "تقوية أوكرانيا بشكل جدي" و"إجبار روسيا على إنهاء الحرب".



وسبق للرئيس الأوكراني أن أشار إلى إعداد هذه الخطة، خلال مؤتمر صحافي نهاية آب بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.



واكتفى بالقول آنذاك إن الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية والذي بدأ في بداية الشهر نفسه كان جزءا منها، على أمل إقامة توازن قوى يصب في مصلحة كييف عند اجراء مفاوضات سلام محتملة مع موسكو.



والجمهوريون منقسمون بشدة بشأن أوكرانيا، وقد يؤدي فوز دونالد ترامب على منافسته كامالا هاريس، الوارثة السياسية لبايدن، الى تغيير جذري في سياسة واشنطن الخارجية.



ولمح مساعدون لترامب الى أنه في حال فوزه، فإنهم سيستخدمون المساعدات لإرغام كييف على تقديم تنازلات في الأراضي لروسيا لوقف الحرب.