عقوبات بريطانية جديدة على "الأسطول الشبح" الناقل للنفط الروسي

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على ما يُسمى "الأسطول الشبح" الروسي الذي يضم ناقلات تستخدمها موسكو لتصدير النفط، متجاوزة الحظر الغربي المفروض عليها منذ غزوها لأوكرانيا.ويقول الخبراء إن "الأسطول الشبح" الذي يضم ناقلات الجهات المالكة لها غامضة أو لا تحظى بتأمين مناسب، سمح لروسيا بمواصلة التصدير على الرغم من الحظر المفروض على صادراتها النفطية وتحديد سقف أسعار لمبيعاتها العالمية.وقالت الوزارة إن السفن العشر المستهدفة بالعقوبات الجديدة ارتكبت "مخالفات كبيرة" و"ستُمنع من دخول الموانئ البريطانية ولن تتمكن من الاطلاع على سجل السفن في المملكة المتحدة".