ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان في الرياض "التعاون المشترك"

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ "أوجه التعاون المشترك بين البلدين" اللذين يواصلان تعزيز علاقاتهما، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي.



وأقام الأمير محمد بن سلمان استقبالا رسميا للمسؤول الصيني الرفيع الذي يقوم بزيارة للمنطقة تشمل أيضا الإمارات.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الأمير محمد بن سلمان ولي عقدا جلسة مباحثات رسمية أعقبها اجتماع للدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية الرفيعة المستوى.