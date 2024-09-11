النواب الإسبان يعتمدون نصا يدعو الحكومة للاعتراف بمرشح المعارضة الفنزويلية رئيسا

اعتمد البرلمان الإسباني الثلاثاء نصا يطلب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاعتراف بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا اللاجئ في إسبانيا منذ الأحد، كفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز في مواجهة نيكولاس مادورو.



وتطلب هذه الوثيقة، بشكل ملموس، من رئيس الحكومة الاشتراكية الاعتراف بإدموندو غونزاليس أوروتيا "فائزا شرعيا في الانتخابات" التي جرت في 28 تموز "وبالتالي رئيسا منتخبا وشرعيا لفنزويلا".



كما تطلب من جانب آخر من سانشيز "العمل من أجل الاعتراف بإدموندو غونزاليس داخل الهيئات الأوروبية والدولية، بهدف ضمان توليه منصبه كرئيس جديد لفنزويلا في 10 كانون الثاني 2025".



ونال هذا النص دعم جميع نواب حزب الشعب وفوكس (أقصى اليمين) لكنه رفض من قبل الاشتراكيين.