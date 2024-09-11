الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 14 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأربعاء، استشهاد 14 شخصا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين كانوا هناك.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "سقط 14 شهيدا وهناك عدد كبير من الجرحى في القصف الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني" في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.



وكان أورد في وقت سابق أن بين الشهداء "نساء وأطفالا".



وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة فرانس برس بوصول 35 جريحا الى المستشفى نتيجة استهداف مدرسة الجاعوني.



وذكر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس أن المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت تأوي أكثر من خمسة آلاف نازح عندما تعرضت للقصف.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية "نفذت غارة دقيقة على مسلحين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس" في مدرسة الجاعوني وسط القطاع.