الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
33
o
الجنوب
33
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
33
o
الجنوب
33
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي
أخبار دولية
2024-09-11 | 12:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي
أوقف القضاء التونسي أربعة أشخاص اثر رفع علم دولة تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل اعلام محلية الأربعاء.
والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة "الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية" التابعة لوزارة النقل، وعلقوا بطريقة ساخرة "كيف لهم أن لا يفرقوا بين علم تونس وعلم تركيا".
ويتشابه العلمان في اللونين الأبيض والأحمر والنجمة والهلال مع فوارق في التصميم.
وفي اليوم نفسه، قدمت الشركة في بيان "اعتذارها البليغ" عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم.
وقالت: "في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، إقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".
وفتحت وزارة النقل تحقيقا في الواقعة "لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الادارية والترتيبية في الغرض".
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن المحكمة أذنت إثر الواقعة "بفتح بحث عدلي تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية".
واثر التحقيقات الأولية قررت النيابة "الاحتفاظ بأربعة أشخاص"
أخبار دولية
توقيف
تونس
علم
تركيا
التالي
هاريس تتحدى ترامب بمناظرة رئاسية ثانية
ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي واسرائيل ستزول إذا فازت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-03
في تركيا... توقيف 15 شخصاً لاعتدائهم على جنديين أميركيين
أخبار دولية
2024-09-03
في تركيا... توقيف 15 شخصاً لاعتدائهم على جنديين أميركيين
0
آخر الأخبار
2024-08-02
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الخارجية يستدعي نائب السفير التركي بعد تنكيس العلم عند سفارة تركيا في تل أبيب
آخر الأخبار
2024-08-02
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الخارجية يستدعي نائب السفير التركي بعد تنكيس العلم عند سفارة تركيا في تل أبيب
0
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
0
آخر الأخبار
06:57
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إستهدفت أطراف حديقة مارون الراس وقصف لأطراف علما الشعب ومنطقة اللبونة في الناقورة
آخر الأخبار
06:57
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إستهدفت أطراف حديقة مارون الراس وقصف لأطراف علما الشعب ومنطقة اللبونة في الناقورة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
0
أخبار دولية
06:26
المرصد السوري: قتيلان في قصف إسرائيلي على الجولان السوري
أخبار دولية
06:26
المرصد السوري: قتيلان في قصف إسرائيلي على الجولان السوري
0
أخبار دولية
04:33
إستمرار تعليق رحلات لوفتهانزا إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول
أخبار دولية
04:33
إستمرار تعليق رحلات لوفتهانزا إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول
0
أخبار دولية
03:58
بايدن يعتمر قبعة إنتخابية لترامب تعبيرًا عن الوحدة في ذكرى إعتداءات 11 أيلول
أخبار دولية
03:58
بايدن يعتمر قبعة إنتخابية لترامب تعبيرًا عن الوحدة في ذكرى إعتداءات 11 أيلول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-09-06
العثور على ثلاثة أطفال في طرابلس
أمن وقضاء
2024-09-06
العثور على ثلاثة أطفال في طرابلس
0
فنّ
2024-09-02
"وبْقِيت" صرخة فنية بصوت جمال أبو حمد تُطلِقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إحياءً لذكرى المفقودين! (صور)
فنّ
2024-09-02
"وبْقِيت" صرخة فنية بصوت جمال أبو حمد تُطلِقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إحياءً لذكرى المفقودين! (صور)
0
أمن وقضاء
03:38
تدابير سير في وسط بيروت لمناسبة استقبال جثمان الكاردينال البطريرك اغاجانيان
أمن وقضاء
03:38
تدابير سير في وسط بيروت لمناسبة استقبال جثمان الكاردينال البطريرك اغاجانيان
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-22
غلة نصّاب الـinstagram ٣ ملايين دولار إحتيالاً! وعدد الضحايا أكثر من مئة
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-22
غلة نصّاب الـinstagram ٣ ملايين دولار إحتيالاً! وعدد الضحايا أكثر من مئة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:31
القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل
أمن وقضاء
04:31
القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل
0
أخبار لبنان
03:05
لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:05
لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
0
أخبار لبنان
13:49
سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء
أخبار لبنان
13:49
سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الأرمن الكاثوليك في لبنان يعرفون الكاردينال أغاجانيان من خلال المدارس والكنائس وما فعله مع الشعب اللبناني والأرمني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الأرمن الكاثوليك في لبنان يعرفون الكاردينال أغاجانيان من خلال المدارس والكنائس وما فعله مع الشعب اللبناني والأرمني
0
أخبار لبنان
13:46
بعد الجلسة الحكومية المفاجئة... تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين
أخبار لبنان
13:46
بعد الجلسة الحكومية المفاجئة... تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تايلور سويفت وتأثيرها على الانتخابات الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تايلور سويفت وتأثيرها على الانتخابات الأميركية
0
أخبار لبنان
13:37
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... إستشهاد شخص وجرح آخر في إستهداف دراجة في ميس الجبل
أخبار لبنان
13:37
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... إستشهاد شخص وجرح آخر في إستهداف دراجة في ميس الجبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
2
أمن وقضاء
13:27
التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
أمن وقضاء
13:27
التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
3
فنّ
15:16
صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
فنّ
15:16
صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
4
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
7
أخبار لبنان
16:42
بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
16:42
بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين... هذا ما جاء فيه
8
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More