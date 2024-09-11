إنذار من غارة جوية في كييف أثناء زيارة بلينكن ولامي

انطلقت صفارة إنذار من غارة جوية في كييف بعد ظهر اليوم أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي للعاصمة الأوكرانية برفقة مسؤولين غربيين آخرين.



وأعلنت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام عن تهديد صاروخ باليستي، قائلة إن صاروخا يتحرك في اتجاه منطقة بولتافا.