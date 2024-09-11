الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بعد هجوم دهسا بشاحنة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي بعد هجوم دهسا "بشاحنة فلسطينية" استهدف "قوات تابعة له كانت تقوم بنشاط عملياتي" في الضفة الغربية المحتلة.



وقال الجيش في بيان إن الجندي القتيل هو الرقيب جيري جدعون هانجال (24 عاما). وكان افاد في بيان سابق بأنه تم إطلاق النار على منفذ الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة بنيامين المجاورة لمدينة رام الله، و"شلت حركته".