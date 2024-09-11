بلينكن يعلن من كييف مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا بقيمة 717 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من كييف مساعدة اقتصادية وإنسانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 717 مليون دولار، تشمل دعما جديدا للبلاد في مجال الطاقة مع استهداف موسكو لبناها التحتية.



وتتضمن المساعدة 325 مليون دولار في مجال الطاقة و290 مليونا في المجال الإنساني و102 مليون لنزع الألغام.

كذلك، وعد وزير الخارجية الأميركي بالعمل في شكل سريع لتلبية طلبات أوكرانيا العسكرية.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في كييف: "نعمل في شكل عاجل لمواصلة ضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها"، موضحا أن زعيمي الولايات المتحدة وبريطانيا سيناقشان هذه الطلبات الجمعة.