حزب جبهة العمل الإسلامي يحصل على 31 مقعدا في البرلمان الأردني في نتيجة غير مسبوقة

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية في الأردن، حصول الحركة الإسلامية المعارضة على 31 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الـ138، وهي نتائج غير مسبوقة في تاريخ الحركة في انتخابات خيمت عليها الحرب في غزة.



وبحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، حصل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للأخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، على 17 مقعدا على مستوى القوائم الحزبية و14 مقعدا على مستوى القوائم المحلية. ووكان عدد مقاعده عشرة في البرلمان المنتهية ولايته المؤلف من 130 مقعدا.