استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة بالضفة الغربية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيين اثنين قتلا في غارة بالضفة الغربية المحتلة اليوم.



وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته نفذت غارة على مدينة طولكرم بالضفة الغربية.



وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش إنه "قضى" على فلسطيني مسلح في غارة على ما وصفه بأنه موقع لتصنيع الأسلحة في الضفة الغربية.