بعثة الأمم المتحدة: تقدم في المحادثات بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ممثلي المجلسين التشريعيين في ليبيا أحرزا تقدما "بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة الموقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".



وأفادت بأنهما اتفقا على استئناف المشاورات غدا الخميس للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية.