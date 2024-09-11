الأونروا: مقتل 6 من موظفي الوكالة في غارتين جويتين في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن ستة من موظفيها قُتلوا في غارتين جويتين على منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة‭.‬



وقالت: "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في واقعة واحدة".