حماس: مستعدون للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان بايدن من دون مطالب جديدة من أي طرف

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان، أن وفدها المفاوض أكد استعداد الحركة للتنفيذ "الفوري" لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة على أساس إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وما تم التوافق عليه سابقا، من دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف.



وكشفت الحركة أن وفدها برئاسة‭‭ ‬‬خليل الحية‭‭ ‬‬التقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء.



وذكرت في بيان، أنه "تم استعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة".



وفشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهرا. وتتضمن القضايا العالقة السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو شريط ضيق من الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر.



وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين الأميركيين بشأن غزة، السبت، إنه سيتم تقديم اقتراح أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة.



وحدد الاقتراح السابق الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن في حزيران وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين المتبقين.