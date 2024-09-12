إحتجاجات مناهضة لحرب غزة في أستراليا تدخل يومها الثاني والشرطة تعزز الأمن

دخلت احتجاجات مناهضة لحرب غزة خارج معرض للدفاع في أستراليا يومها الثاني اليوم الخميس بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين أمس الأربعاء تسببت في إصابة العديد من قوات الأمن.



وسار المتظاهرون في شوارع مدينة ملبورن، حيث يقام معرض الدفاع الدولي للقوات البرية، بينما أقامت الشرطة حواجز جديدة لمنع دخول الحشد إلى الطرق القريبة من مقر استضافة المعرض الذي يقام كل عامين.



ونشرت السلطات قوات الأمن فيما قالت الشرطة إنها أكبر عملية أمنية في ملبورن منذ المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2000.



واعتقلت الشرطة العشرات أمس بينما استخدمت طلقات الإسفنج والقنابل الصوتية لتفريق الحشد، حيث ألقى بعض المشاركين فيه الحجارة وروث الخيل والزجاجات على الشرطة.



واحتج نحو 1500 شخص خارج المعرض أمس حيث ردد العديد منهم شعارات مؤيدة لفلسطين عبر مكبرات الصوت ولوحوا بأعلامها، بينما حمل آخرون لافتات وأعلامًا تمثل صراعات وقضايا أخرى.