أوكرانيا: روسيا تهاجم منشآت للطاقة وبنية تحتية في سومي

أعلن مسؤولون في منطقة سومي الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت منشآت للطاقة وبنية تحتية مدنية في بلدة كونوتوب في شمال شرق البلاد الليلة الماضية.وقال المسؤولون في بيان عبر تطبيق تيليغرام للمراسلة إن الهجوم أدى إلى إصابة 13 شخصًا على الأقل، استنادًا إلى معلومات أولية.