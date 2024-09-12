مصادر: إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين سترتفع إلى 46 مليون برميل في تشرين الأول

أفادت مصادر تجارية اليوم الخميس بأن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين سترتفع إلى 46 مليون برميل في تشرين الأول.



ويتجاوز ذلك حجم الإمدادات المتوقع أن تتلقاها المصافي في الصين في أيلول عند 43 مليون برميل.