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مسؤول عسكري لفرانس برس: بكين ستسحق أي إنتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
2024-09-12 | 01:33
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مسؤول عسكري لفرانس برس: بكين ستسحق أي إنتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي
أعلن مسؤول عسكري صيني كبير أن بلاده "ستسحق" أي توغل أجنبي ينتهك سيادتها ولا سيما في بحر الصين الجنوبي، متحدثًا لمجموعة من الصحافيين بينهم صحافي فرانس برس على هامش منتدى للأمن في بكين.
وقال اللفتنانت جنرال هي لاي: "نأمل بأن يبقى بحر الصين الجنوبي بحر سلام".
وأضاف: "إذ حركت الولايات المتحدة عملاءها في الكواليس، إذا دفعت دولًا إلى الواجهة أو إذا انتهى الأمر بها هي نفسها في الخط الأمامي، عندها فإن جيش التحرير الشعبي الصيني لن يتهاون".
وتوعد بأن "الجيش سيسحق بحزم أي توغل أجنبي معاد ينتهك حقوق ومصالح الصين الجغرافية والسيادية والبحرية".
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