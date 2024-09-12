متحف في نيويورك يفصل ثلاثة موظفين بسبب وضعهم الكوفية

أعلن متحف نوجوتشي في مدينة نيويورك أنه فصل ثلاثة موظفين بعد أن انتهكوا قواعد الزي المحدثة من خلال وضع الكوفية، والتي أصبحت رمزًا للتضامن مع القضية الفلسطينية.



وفي الاحتجاجات التي تخرج في كافة أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة، يضع المتظاهرون الكوفية الفلسطينية. ويقول أنصار إسرائيل إنها تنطوي على استفزاز وتمثل علامة على دعم التطرف.



وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على غزة بمقتل عشرات الآلاف وكذلك في أزمة إنسانية، وسبقه هجوم دام شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.



وكان المتحف الذي أسسه النحات الأميركي الياباني إيسامو نوغوتشي أعلن الشهر الماضي عن سياسة تحظر على الموظفين ارتداء أي شيء يعبر عن "رسائل أو شعارات أو رموز سياسية".



وقال في بيان: "بينما ندرك أن النية وراء وضع الكوفية هي التعبير عن وجهات نظر شخصية، فإننا ندرك أيضًا أن مثل هذه التعبيرات يمكن أن تنفر بشكل غير مقصود قطاعات من زوارنا المتنوعين".