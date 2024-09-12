الحرائق تستعر قرب لوس أنجلوس وتدمر عشرات منازل

اشتدت الأربعاء قوة حريق اندلع في مرتفعات مدينة لوس أنجلوس ودمر عشرات المنازل وأتى على ما يقرب من 20 ألف هكتار خلال أربع وعشرين ساعة وأصبح أحد ثلاثة حرائق خارجة عن السيطرة قرب ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة.



وإلى الشمال من المدينة الكبرى، أمر سكان مقاطعتي رايتوود وماونت بالدي بإخلاء منازلهم. ودمر الحريق ما لا يقل عن 33 منزلًا والعديد من الأكواخ، وفق قائد الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون.



وقالت جيني ألانيز، إحدى السكان المحليين، لإذاعة "كاي تي إل إيه" وهي تبكي: "منزلنا سيحترق".



وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في رايتوود أنقاض مبان وسيارات محترقة.



والحريق الذي اندلع الأحد أتى على 1600 هكتار من الأراضي حتى الثلاثاء، وارتفعت الخسائر إلى 19400 هكتار الأربعاء.