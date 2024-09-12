رئيس البرلمان الفنزويلي يقترح قطع "كل العلاقات" مع إسبانيا

اقترح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن تتبنى الجمعية الوطنية قرارا يحض الرئيس نيكولاس مادورو على قطع "كل العلاقات" مع إسبانيا التي لجأ إليها مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة المتنازع على نتيجتها.



وطلب رودريغيز من مادورو أن "يقطع على الفور كل العلاقات الدبلوماسية وكل العلاقات التجارية وكل العلاقات القنصلية" مع إسبانيا التي اعتمد نوابها قرارا الأربعاء يطالب بالاعتراف بمرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا "رئيسا منتخبا" لفنزويلا.



كذلك فإنّ رئيس البرلمان الذي أشرف أيضا على حملة مادورو الانتخابية حضّ الحكومة على دعوة "جميع ممثلي الوفد الحكومي لمملكة إسبانيا، وجميع القنصليات وجميع القناصل للمغادرة وسحب قناصلنا".



وأضاف: "فلتتوقف الرحلات الجوية من إسبانيا إلى فنزويلا وإليها على شركات النقل الجوي الإسبانية (...) فلتتوقف على الفور كل الأنشطة التجارية للشركات الإسبانية".