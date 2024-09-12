أوكرانيا: روسيا هاجمت منشآت للطاقة وبنية تحتية في سومي

أعلن مسؤولون في منطقة سومي الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت منشآت للطاقة وبنية تحتية مدنية في بلدة كونوتوب بشمال شرق البلاد الليلة الماضية.



وقال المسؤولون في بيان عبر تطبيق "تلغرام" إن الهجوم أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل، استنادا إلى معلومات أولية.