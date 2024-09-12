الرئيس الإيراني يصل إلى أربيل في ثاني يوم زيارته إلى العراق

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح الخميس إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، وذلك في ثاني يوم زيارته إلى العراق حيث يركّز على تعزيز العلاقات الثنائية.



واستقبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الرئيس الإيراني في مطار أربيل الدولي، غداة لقاء بزشكيان مسؤولين سياسيين في بغداد.



وعقد الرجلان فيما بعد اجتماعا مع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.



ومن المتوقع كذلك أن يزور الرئيس الإيراني الإصلاحي السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، في وقت لاحق الخميس.