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بايدن يعتمر قبعة إنتخابية لترامب تعبيرًا عن الوحدة في ذكرى إعتداءات 11 أيلول

أخبار دولية
2024-09-12 | 03:58
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بايدن يعتمر قبعة إنتخابية لترامب تعبيرًا عن الوحدة في ذكرى إعتداءات 11 أيلول
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بايدن يعتمر قبعة إنتخابية لترامب تعبيرًا عن الوحدة في ذكرى إعتداءات 11 أيلول

اعتمر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء لبرهة قبعة دعائية للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، في خطوة قال البيت الأبيض إنّه هدفت لإظهار "الوحدة" في ذكرى اعتداءات 11 ايلول 2001.
     
والقبعة الحمراء التي كتب عليها "ترامب 2024" اعتمرها بايدن خلال فعالية في مركز للإطفاء في مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة الرحلة "يونايتد 93" في 11 أيلول 2001.
     
وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن زار هذا المركز بمناسبة الذكرى الـ23 للاعتداءات للتأكيد على وحدة البلاد.
     
وأضاف أنه خلال هذه الزيارة، وفي بادرة "ودية"، قدم بايدن قبّعة لأحد أنصار ترامب فردّ عليه المناصر بالقول إنه "بنفس هذه الروح ينبغي على الرئيس أن يعتمر قبعة ترامب، فاعتمرها الرئيس لفترة وجيزة".
     
وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي بايدن مبتسما وهو يرتدي قبعة وفوقها قبعة حمراء اللون كتب عليها "ترامب 2024".

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