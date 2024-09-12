إستمرار تعليق رحلات لوفتهانزا إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول

أعلنت لوفتهانزا اليوم الخميس استمرار تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول، وذلك في تحديث بخصوص رحلات شركة الطيران الألمانية وسط التوتر في الشرق الأوسط.