انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية

أفاد تقرير صادر عن تلفزيون سوريا المعارض للنظام، ونقلته وسائل اعلام اسرائيلية وغربية، بأن الضربة الاسرائيلية التي استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف القريبة من الحدود اللبنانية السورية تبعها انزالٌ بري اسرائيلي، حيث دخلت قوات اسرائيلية إلى المنشأة، ووقعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل ثلاثة سوريين وإصابة آخرين بينهم مدنيون.ووفق المصدر نفسه اسر فريق الإنزال الإسرائيلي شخصين إيرانيين واستولى على معدات ووثائق.وفي السياق، أفادت معلومات للـLBCI، بأنه لم يصدر اي شيء بشكل رسمي عن اسرئيل في ما خص الموضوع.