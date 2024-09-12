منظمة الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها

أكدّت منظمة الصحة العالمية أنها "واثقة" من أن حملة التطعيم الضخمة ضد شلل الأطفال في غزة حققت هدفها المتمثّل بالوصول إلى أكثر من 90 في المئة من الأطفال تحت سن العاشرة.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبيركورن للصحفيين في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للحملة الرامية لتطعيم مئات آلاف الأطفال بالجرعة الأولى من اللقاح: "نحن واثقون من أننا حققنا الهدف على الأرجح".