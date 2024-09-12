رئيس الإمارات استقبل رئيس الوزراء الصيني: ملتزمون بتعزيز العلاقات خلال العقود المقبل

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في أبوظبي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وبحث المسؤولان سبل تعزيز العمل المشترك لدعم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.



وأكد رئيس الإمارات أن "علاقاتنا المثمرة ممتدة على مدى أربعة عقود، ودولة الإمارات ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات خلال العقود المقبلة، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا".