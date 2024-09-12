رئيس الإمارات استقبل رئيس الوزراء الصيني: ملتزمون بتعزيز العلاقات خلال العقود المقبل

سعدت اليوم بلقاء معالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، في أبوظبي. بحثنا سبل تعزيز العمل المشترك لدعم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلدينا. علاقاتنا المثمرة ممتدة على مدى أربعة عقود، ودولة الإمارات ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات خلال العقود المقبلة، بما يحقق المزيد من التقدم… pic.twitter.com/tO0EQEWHkd
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 12, 2024
سعدت اليوم بلقاء معالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، في أبوظبي. بحثنا سبل تعزيز العمل المشترك لدعم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلدينا. علاقاتنا المثمرة ممتدة على مدى أربعة عقود، ودولة الإمارات ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات خلال العقود المقبلة، بما يحقق المزيد من التقدم… pic.twitter.com/tO0EQEWHkd