ألمانيا تعتبر مقتل موظفي الأمم المتحدة في غزة "غير مقبول إطلاقا"



اعتبرت ألمانيا أن مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة في غزة هو أمر "غير مقبول إطلاقا"، داعية إسرائيل إلى "حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة".



وشددت وزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس" على أنه "على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ألا يكونوا إطلاقا ضحايا للصواريخ".



واشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن "الأونروا تقدم مساعدات حيوية في غزة ولديها تفويض من الأمم المتحدة للقيام بذلك"، معتبرة أنه "من واجب الجيش الإسرائيلي حماية موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة".



وقصفت إسرائيل الأربعاء مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في النصيرات بوسط غزة، ما أدى بحسب الدفاع المدني في القطاع إلى مقتل 18 شخصا بينهم موظفين من الأمم المتحدة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين كانوا هناك.